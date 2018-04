Ubriaco a 14 anni, in ospedale al limite del coma etilico. In provincia di Alessandria. Era al limite del coma etilico

PARETO (AL), 2 APRILE - Un quattordicenne è stato portato in ospedale al limite del coma etilico dopo avere bevuto abbondanti quantità di rum durante serata con gli amici.

E' successo in una frazione di Pareto (Alessandria), località al confine con il Savonese. Il ragazzino è stato portato

nell'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria. A chiamare il 118, verso la mezzanotte, è stata la mamma. "Le

condizioni del quattordicenne - riferiscono alla centrale operativa - erano quasi al limite del coma etilico con un

principio di ipotermia. Non sembra comunque in pericolo di vita".



L'adolescente è stato soccorso in un primo tempo da un equipaggio partito da Mioglia (Savona). A Spigno Monferrato è stato trasferito sull'ambulanza medicalizzata in arrivo da Acqui Terme.