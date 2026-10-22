Ubriaco al volante contromano nel centro di Ragusa: denunciato 30enne

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Nel cuore della notte, le strade del centro storico di Ragusa sono state teatro di un episodio che ha messo a rischio l'incolumità di pedoni e automobilisti. Un uomo di 30 anni, di origine straniera, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza.

L'allarme e l'intervento delle Volanti

Numerose segnalazioni sono giunte al 113 da parte di cittadini spaventati dalla presenza di un'auto che procedeva contromano lungo il corso principale della città, con andamento a zig-zag. Immediato l'intervento di una pattuglia della Sezione Volanti della Questura di Ragusa, che ha intercettato il veicolo.

La fuga e il fermo

Alla vista degli agenti, il conducente ha tentato la fuga imboccando a velocità sostenuta le strette vie del centro storico. Grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori, l'auto è stata bloccata in sicurezza, scongiurando conseguenze peggiori per i passanti.

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Resistenza e test alcolemico

Durante i controlli, l'uomo ha mostrato un evidente stato di agitazione, opponendosi con atteggiamenti minacciosi e non collaborando. Dopo non poche difficoltà, gli agenti sono riusciti a calmarlo e a sottoporlo all'etilometro. Il risultato è stato agghiacciante: un tasso alcolemico di 2,98 g/l, quasi sei volte il limite consentito di 0,5 g/l.

Per queste ragioni, l'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria, con l'accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.