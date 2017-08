Ubriaco tenta affogare figlio di 9 anni della moglie, arrestato

RECCO (GE), 21 AGOSTO - Ubriaco, tenta di affogare in mare il figlio di 9 anni della moglie mentre la donna e' a riva con il bimbo della coppia, un neonato di 5 mesi.

E' accaduto a Recco, dove i Carabinieri hanno arrestato un ucraino di 27 anni, cuoco a Gallarate (Varese), per maltrattamenti in famiglia. L'uomo - denunciato anche per il reato di tentato omicidio - era giunto da qualche giorno in Liguria per una vacanza con la consorte, un'italiana di 24 anni, e i suoi due bambini, il piu' grande dei quali nato da una prima relazione della donna: alle prese da anni con problemi di abuso alcolico, sin dal pomeriggio aveva ripreso a bere e maltrattare verbalmente la moglie e il figlio piu' grande, abituati a subire questo tipo di vessazioni psicologiche.Secondo la ricostruzione dei militari, l'ucraino intorno alle 19 ha raggiunto in acqua il bimbo di 9 anni, lo ha portato al largo con una scusa e ha preso a spingerlo piu' volte verso il fondo, nonostante il piccolo cercasse di riemergere e di prendere fiato.La madre in un primo momento ha pensato che i due stessero giocando ma quando ha capito che il marito era animato da ben altre intenzioni ha chiesto l'intervento di un bagnino che, insieme con un collega, e' intervenuto in soccorso del ragazzino. Quando mamma e figli hanno cercato riparo sotto l'ombrellone, sono stati raggiunti insultati e strattonati piu' volte dall'uomo, successivamente fermato dai Carabinieri. Il bimbo - trasportato al Gaslini poiche' oltre allo choc accusava difficolta' respiratorie - e' tuttora ricoverato ma non versa in pericolo di vita.