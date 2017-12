Uccide la moglie e tenta suicidio

FIRENZE, 29 DICEMBRE - Un uomo di 64 anni, R. G., ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato di suicidarsi. E' ora ricoverato in gravi condizioni. E' successo stamani a Scandicci alle porte di Firenze. Nel luglio scorso l'uomo, disoccupato, per protesta, si era arrampicato sulle impalcature del campanile di Giotto di Firenze per richiamare l'attenzione sulle sue condizioni. Da quanto si apprende a dare l'allarme la figlia 14enne della coppia.

L'uomo, di origini thailandesi, classe 74, e' fuori pericolo. Lo rendono noto i carabinieri. Ad avvertire le forze dell'ordine la figli piu' grande di quasi 16 anni. La coppia ha anche un figlio 14enne. da quanto si apprende l'uomo avrebbe prima strangolato la donna e poi l'avrebbe finita con un corpo contundente. , presumibilmente un bastone.

Rosario Giangrasso, l'uomo che stamane ha ucciso la moglie a Scandicci, alle porte di Firenze, e' stato dimesso dall'ospedale Torregalli e dopo le consuete foto segnaletiche in caserma, e' stato trasferito nel carcere fiorentino di Sollicciano. Il decesso della donna sarebbe avvenuto intorno alle 6. Da quanto si apprende l'uomo l'avrebbe sorpresa nel sonno. Secondo una prima ricostruzione i due figli erano in casa ed e' stata proprio la maggiore, 16enne, a dare l'allarme al 112. Ha raccontato che una volta svegliatasi e' entrata nella camera dei genitori e ha visto il padre ricoperto di sangue mentre la mamma era sotto il piumone. Sul corpo della donna verra' eseguita un'autopsia. Ancora da stabilire le cause del fatto, anche se in piu' occasioni l'uomo, un disoccupato, avrebbe dato segnali di squilibrio.