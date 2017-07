Uccide \'rivale\' in amore durante lite, un fermo nel Casertano 

AVERSA, 29 LUGLIO - Nel corso della notte, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i carabinieri del reparto territoriale di Aversa, nel Casertano, hanno eseguito un provvedimento di fermo di pm nei confronti di un uomo di anni 35, originario di San Giorgio a Cremano ma residente in Giugliano, per omicidio e occultamento di cadavere.

L'indagine e' legata alla scomparsa ad Aversa lo scorso 7 luglio di Vincenzo Ruggiero, 25enne di Parete. L'uomo fermato la scorsa notte lo avrebbe ucciso a casa sua durante un litigio nato dalla gelosia per lo stretto rapporto di amicizia della vittima con una persona sentimentalmente legata all'indagato, poi ne ha nascosto il corpo. Sono in corso indagini e ricerche per trovare il cadavere, anche con il supporto della Capitaneria porto di Napoli.