Uccise il vicino di casa e ferì la compagna, condannato all\'ergastolo

FERRARA, 6 LUGLIO 2017 - Il giudice Piera Tassoni ha condannato all'ergastolo Simone Bertocchi, l'uomo che l'anno scorso ha ucciso il vicino di casa, Roberto Tosi Savonuzzi, e tentato di ucciderne anche la compagna Raffaela Pareschi, a Fossanova San Marco.

Per lui anche un anno di isolamento diurno. Accolte in pieno le richieste del pm Stefano Longhi. La decisione è giunta dopo 2 ore di camera di consiglio, che ha sancito anche la premeditazione.

Per i togati, Bertocchi andò a Fossanova San Marco - il 24 luglio 2016 - con l'intenzione di uccidere Tosi. Tra i due non correva buon sangue. I contrasti erano legati ad alcune spese per la casa di Fossanova, di proprietà della fidanzata di Bertocchi, e ai sospetti di Tosi sullo stato di indigenza dell'anziano vicino di casa, a tutela del quale aveva presentato un esposto contro Bertocchi, accusato di privare il vecchietto dei suoi soldi.

Tosi voleva vederci chiaro sulla condizione di indigenza dell'anziano (che non aveva nemmeno i soldi per comprare il pane) e aveva scritto un esposto contro Bertocchi, sospettandolo di privare Chiccoli delle sue risorse.

Per gli inquirenti, è stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Con il giovane, quel giorno, c'era anche un amico, inizialmente accusato di essere coinvolto nell'omicidio. Successivamente, la sua posizione venne alleggerita in omissione di soccorso, per essere scappato lasciando gravemente ferita Raffaela Pareschi, la moglie della vittima accorsa in difesa del marito. I due erano scappati in bicicletta.

Bertocchi si costituì dopo 46 ore ai Carabinieri, confessando il delitto. Pur indicando il luogo in cui avrebbe gettato la pistola durante la fuga, l'arma non venne mai trovata.

Daniele Basili

immagine da ilrestodelcarlino.it