Uccisione di Sacko Soumaila, fermato presunto omicida

VIBO VALENTIA, 7 GIUGNO – Il 43enne Antonio Pontoriero è stato fermato dai carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia con l'accusa di omicidio ai danni di Sacko Soumaila, il 30enne maliano ucciso lo scorso 2 giugno a San Calogero. L'uomo è stato portato nel carcere di Vibo Valentia.

Pontoriero, del luogo, era inoltre già stato raggiunto da un avviso di garanzia il 5 giugno con relativo avviso di accertamenti tecnici irreperibili.

La vittima era in Italia con regolare permesso di soggiorno ed era attivo nel sindacato di base. Il 2 giugno, quando fu raggiunto da un colpo di fucile alla testa, si trovava in una ex fabbrica di mattoni a San Calogero, area dismessa e seguestrata, per raccogliere delle vecchie lamiere da portare successivamente nella tendopoli di San Ferdinando, Reggio Calabria.

Diana Sarti

Foto: Repubblica.it