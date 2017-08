Ucciso durante diverbio stradale: sen. Cassano, orrore e rabbia

BARI, 16 AGOSTO - "Ancora una volta l'orrore si abbatte su tutta la comunità pugliese. E' forte la rabbia per quanto accaduto a Bitonto, dove un ragazzo è stato barbaramente ammazzato durante un diverbio per motivi stradali". Lo dichiara in una nota il sen. Massimo Cassano (Forza Italia), riferendosi all'aggressione mortale avvenuta nella cittadina barese.

"La mia Puglia, quella nota per la laboriosità e l'onestà della gente, la mia Puglia pulita - prosegue Cassano - non merita questa ennesima orrenda ferita inferta da barbari senza scrupoli e assettati di sangue. Lo Stato ha il preciso dovere d'intervenire senza indugi. Magistrati e uomini e donne delle forze dell'ordine devono essere messi in grado di agire senza pietà per prevenire e combattere questa lunga sfida alla società civile.La risposta deve essere immediata e la più dura possibile. Solo così - conclude il senatore 'forzista' - noi pugliesi potremo riprendere in mano le redini di un destino che fa della legalità e della civile convivenza il fondamento per una ripartenza economica, culturale e democratica".