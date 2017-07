Ucraina, arrestato un uomo per la morte del fotoreporter Rocchelli

BOLOGNA, 1 LUGLIO - Dopo tre anni un arresto per dell'omicidio del foto-reporter italiano Andrea Rocchelli, dell'interprete russo Andrej Mironov e del ferimento del foto-reporter francese William Roguelon, avvenuti il 24 maggio 2014 a Sloviansk, in Ucraina. I carabinieri hanno arrestato a Bologna un cittadino italo-ucraino, ritenuto responsabile, in concorso con altri non ancora identificati, L'ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal gip del Tribunale di Pavia, su richiesta della Procura di Pavia, è stata eseguita da personale del Ros - Reparto Anticrimine di Milano, e del Comando provinciale carabinieri di Pavia.

L’uomo fermato, alla fine del 2013, era tornato in Ucraina prendendo parte agli scontri di Piazza Maidan a Kiev. Subito dopo si arruolava nei neo-istituiti Battaglioni di volontari, inseriti nella Guardia Nazionale, alle dirette dipendenze del ministero dell'Interno ucraino. È dalla collina Karachun, alle porte della cittadina di Sloviansk, che il 24 maggio 2014, con armi a ripetizione e colpi di mortaio, fu aperto il fuoco indiscriminatamente verso i tre foto-reporter.

Le autorità ucraine, al termine di una lunga indagine, classificarono l'episodio come 'danno collaterale' della guerra, un incidente senza responsabili né motivazioni precise. Ma, grazie alla spinta dei genitori di Andrea, Elisa e Rino, alla determinazione del loro avvocato Alessandra Ballerini, a al lavoro dei carabinieri del ros di Milano e della procura di Pavia, l'indagine è stata riaperta a maggio scorso.

Il fotoreporter italiano, di 31 anni, si trovava in Ucraina, nella regione del Donbass, per documentare il conflitto tra le forze regolari ucraine e le milizie separatiste filo-russe, dell'autoproclamata Repubblica Popolare del Donetsk. Andrea era noto per i molteplici reportage realizzati sempre in zone di guerra e sempre tesi a documentare le sofferenze delle popolazioni civili - si trovava in Ucraina dall'inizio del mese di maggio 2014, insieme all'interprete russo Andrej Mironov, anche lui rimasto ucciso nell'attacco in cui fu ferito il fotoreporter francese William Roguelon.



Maria Azzarello

credit foto: AIRF