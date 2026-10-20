Ucraina, l'Europa cerca un ruolo nei negoziati con Putin

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La guerra in Ucraina potrebbe entrare in una nuova fase diplomatica. Secondo un'analisi firmata da Gideon Rachman sul Financial Times, i leader europei starebbero valutando l'ipotesi di avviare colloqui diretti con Vladimir Putin, superando la logica che finora ha lasciato la gestione dei negoziati quasi esclusivamente a Washington. Un cambio di passo che riflette la crescente frustrazione verso l'approccio dell'amministrazione di Donald Trump e la volontà di non restare spettatori di fronte a decisioni che riguardano la sicurezza dell'intero continente.

Due ipotesi di intesa sul tavolo

L'editorialista del quotidiano britannico delinea due possibili scenari di accordo per porre fine al conflitto. Il primo prevede il congelamento del conflitto lungo l'attuale linea del fronte, in cambio della rinuncia dell'Ucraina all'adesione alla NATO. Il secondo, invece, ipotizza la cessione alla Russia del resto del Donbass e, come contropartita, l'ingresso di Kiev nell'Alleanza Atlantica.

Si tratta di opzioni complesse, che toccano questioni di sovranità territoriale e di architettura della sicurezza europea. Entrambe, però, hanno il merito di riportare al centro il ruolo dell'Europa in un negoziato che rischia altrimenti di essere deciso altrove.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il peso dell'Europa nei negoziati

Il punto politico sollevato da Rachman è chiaro: i leader europei rifiutano sempre più l'idea di delegare ogni trattativa con Mosca agli Stati Uniti. La guerra in Ucraina ha mostrato quanto il continente sia direttamente coinvolto sul piano economico, energetico e della sicurezza, e questa consapevolezza sta spingendo i governi a rivendicare un posto al tavolo delle trattative.

Il contesto internazionale resta però incerto e le divisioni tra i Paesi europei non facilitano un percorso comune. La proposta di colloqui diretti con Putin, se confermata, segnerebbe comunque un cambiamento rilevante nella strategia diplomatica occidentale, con effetti che potrebbero farsi sentire anche sugli equilibri politici interni all'Unione Europea.