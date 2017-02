Ucraina:da domani in vigore la tregua nel Donbass

MONACO DI BAVIERA, 19 FEBBRAIO - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha annunciato un’imminente tregua tra i ribelli filorussi e l'esercito ucraino che entrerà in vigore lunedì nella zona est dell'Ucraina.

L’annuncio è avvenuto dal vertice di Monaco, dove si è tenuta una riunione dei capi delle diplomazie del cosiddetto 'Quartetto normanno', composto da Russia, Ucraina, Francia e Germania. Il Quartetto ha concordato di usare la propria autorevolezza per porre in essere il cessate il fuoco nel Donbass (regione storica, economica e culturale che dal marzo 2014 non fa più parte dell'odierna Ucraina. In questa regione nel 2005 vivevano approssimativamente sette milioni di persone. Nel novembre 2014 secondo i dati delle Nazioni Unite si contavano più di un milione di sfollati e più di quattro mila vittime) e concludere, successivamente, con il ritiro degli armamenti pesanti. Il ministro degli esteri russo ha parlato di un accordo "positivo", ma ha sottolineato la carenza di "importanti progressi".

Intanto l’ufficio stampa del Cremlino ha reso noto che il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un decreto con cui si ordina alle autorità della Federazione Russa di riconoscere la validità dei passaporti, delle targhe dei veicoli e di altri documenti di riconoscimento rilasciati ai cittadini ucraini ed agli apolidi residenti nel Donbass, fino alla risoluzione politica della situazione poiché, in questi territori grava da tempo l’embargo messo in atto dalle autorità ucraine. Il decreto stabilisce, inoltre, la possibilità per i cittadini delle due repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, di poter entrare ed uscire dalla Russia senza bisogno del visto, mentre per i minori sarà necessario mostrare il certificato di nascita.

Lo scopo del provvedimento, immediatamente entrato in vigore, per Mosca è quello di “proteggere i diritti e le libertà dell’uomo e del cittadino in accordo con i princìpi e le norme del diritto internazionale universalmente riconosciuti” (Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo).

Caterina Apicella