Udine, otto escursionisti travolti da slavina. Due persone estratte

UDINE, 4 FEBBRAIO - Questa mattina, sulle Alpi Giulie, è caduta una slavina nella zona di Sella Nevea, travolgendo otto escursionisti friulani.

Sei di loro, fortunatamente, sono rimasti illesi, mentre due sono rimasti feriti travolti dalla valanga. Uno dei due si trova in condizioni gravi e, una volta estratto, è stato immediatamente sottoposto a rianimazione dai soccorritori. L’altro ha riportato ferite ad una gamba, ma senza gravi conseguenze.Dalle prime ricostruzioni sembra che gli scialpinisti siano saliti in cima per un percorso tradizionale, ma al di fuori delle piste da sci che sono chiuse per scarsità di neve. Gli sciatori sarebbero poi stati travolti dalla neve nel momento in cui stavano passando sotto una zona rocciosa. L'allarme è partito intorno alle 11.45, con una chiamata di soccorso alla centrale operativa del 118.

Carlo Giontella





Immagine da sellanevea.net