Udine, vaccini: oltre 20mila dosi dubbie

CODROIPO, 03 MAGGIO - Secondo i rilevamenti, eseguiti dalla task force regionale per i vaccini, ammonterebbero ad oltre 20mila le vaccinazioni "dubbie" eseguite a Codroipo, Udine, durante il periodo in cui svolgeva l'attività lavorativa l'infermiera trevigiana sospettata della mancata somministrazione.

Nello specifico, si tratterebbe della mancata fornitura di 7.500 vaccinazioni per esavalente, fatto per proteggere i bambini da malattie come la difterite, l’epatite B, le infezioni da Haemophilus Influenzae tipo B, la pertosse, la poliomielite ed il tetano; quattro mila per Mnrv, cioè morbillo, parotite, rosolia e varicella, due mila per pneumococco, 4.700 per tbe, encefalite trasmessa da zecche o meningoencefalite da zecca. Infine, non sarebbero stati somministrati 350 vaccini per il papilloma virus.

In via precauzionale saranno ripetute tutte le iniezioni. Intanto, l’infermiera, ancora sottoposta al procedimento di indagine, ha affermato : "Non capisco. Vivo dentro un incubo” e continuando “è sicuramente un'anomalia che non so spiegarmi. So però per certo che può bastare uno sbalzo di temperatura per far perdere efficacia a un vaccino"

