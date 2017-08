Udine, vaga tutta la notte col cadavere della fidanzata in auto

UDINE, 1 AGOSTO – Ha vagato per tutta la notte con il cadavere della fidanzata in auto, prima di presentarsi al Comando della Polizia stradale di Palmanova, Udine, e costituirsi.

L’uomo, Francesco Mazzega, 34 anni, ha così confessato di avere strangolato la fidanzata, Nadia Orlando, 21 anni, lunedì sera nei pressi di Lignano Sabbiadoro. I due, colleghi di lavoro, lavoravano in un’azienda specializzata in protesi ortopediche, dove questa mattina non si sono presentati.

Il corpo della 21enne era reclinato sul posto a fianco del guidatore. La vettura, una Toyota

Yaris, è stata esaminata nel parcheggio della caserma dalla Polizia scientifica e dal medico legale; il corpo è stato rimosso verso le ore 11.30. Mazzega è ancora sottoposto a interrogatorio da parte del pm Letizia Puppa, mentre la squadra Mobile ha anche posto sotto sequestro la sua abitazione.

I vicini di casa hanno affermato di non aver udito screzi nella serata di ieri escludendo che il delitto possa essersi consumato nel condominio di quattro appartamenti dove l'uomo abitava.

Ai poliziotti l'uomo non avrebbe ancora chiarito la causa della morte e gli investigatori procedono con l'ipotesi di un omicidio. Gli accertamenti sono svolti dalla Polstrada e dalla Squadra Mobile di Udine. Le tracce dei due erano scomparse da lunedì sera. Sul posto anche il pm di turno, Letizia Puppa.

Maria Azzarello