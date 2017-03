Ue, Donald Tusk riconfermato presidente del Consiglio europeo

BRUXELLES, 9 MARZO - Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk è stato riconfermato alla presidenza del Consiglio europeo per un altro mandato, nonostante il suo paese, la Polonia, questa mattina si era detta contraria alla rielezione, minacciando di non firmare le conclusioni del vertice. A sostegno di Tusk, tra gli altri, anche Angela Merkel e Paolo Gentiloni. "L'Italia vuole contribuire ad una soluzione condivisa che sembra essere la conferma di Tusk. Per questo, salvo imprevedibili stravolgimenti, gli rinnoverò a nome del governo la fiducia del nostro Paese", aveva dichiarato il premier.

A comunicare la rielezione il premier lussemburghese Xavier Bettel con un tweet: "Habemus Presidentum. Buona fortuna Donald", ha scritto Bettel. Lo stesso Tusk ha successivamente espresso soddisfazione su Twitter: "Grato per la fiducia e la valutazione positiva del Consiglio europeo. Farò del mio meglio per rendere migliore l'Ue".

