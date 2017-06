Ue: incontro bilaterale tra Gentiloni e Juncker

BRUXELLES, 22 GIUGNO – Il premier italiano, Paolo Gentiloni, giunto a Bruxelles per partecipare ad un vertice Ue, ha incontrato il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker. Il presidente del Consiglio è arrivato al palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, dove è stato accolto da Juncker per la stretta di mano e foto ufficiale davanti alle bandiere.

Questa è la prima tappa per Gentiloni che, secondo la sua agenda ufficiale, successivamente parteciperà al pre-vertice del Pse, Partito Socialista Europeo, partito politico europeo di orientamento socialista e socialdemocratico e laburista. Tuttavia, era in programma un incontro tra Gentiloni ed il leader laburista Corbyn, ma a causa di alcuni impegni che hanno trattenuto il politico britannico a Londra, il meeting, tra i due, non avrà luogo. Successivamente, Gentiloni presenzierà al vertice Ue.

Immagine da: quotidiano.net

Caterina Apicella