Ue, Migranti: procedure di infrazione per chi non ricolloca

BRUXELLES, 2 MARZO - Avvertimento agli Stati membri da parte della Commissione dell'Unione europea riguardo le procedure di rimpatrio degli immigrati.

"Se gli Stati membri non aumenteranno presto i rispettivi ricollocamenti, la Commissione non esiterà ad avvalersi dei poteri ad essa conferiti dai trattati nei confronti di chi non avrà rispettato gli obblighi derivanti dalle decisioni del Consiglio". Inoltre Bruxelles ha osservato che "l'obbligo giuridico di ricollocare le persone ammissibili non decadrà dopo il mese di settembre".

La commissione dell'Ue ha anche suggerito le azioni più efficienti per il ricollocamento che possano "impedire la fuga trattenendo i migranti che lasciano intendere di non voler ottemperare alla decisione di rimpatrio che li riguarda, per esempio rifiutandosi di collaborare nel processo di identificazione o opponendosi in modo violento o fraudolento ad un'operazione di rimpatrio".

Alessia Terzo

Immagine da pacefuturo.it