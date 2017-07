UE, migranti: sfida dell\'Italia al vertice Tallinn

TALLINN, 6 LUGLIO – Grande sfida per l’Italia che nella giornata di oggi dovrà affrontare una battaglia durissima durante il vertice di Tallinn riguardo la questione migranti.

Passo indietro anche per l’Austria riguardo lo schieramento delle forze armate al confine con l’Italia, a confermarlo sarebbe stato il cancelliere Christian Kern in seguito ad un colloquio telefonico avvenuto con il presidente del consiglio Paolo Gentiloni.

Secondo quanto confermato dal presidente del Parlamento europeo Tajani, risulterebbe una “scelta saggia” la decisione di Vienna, avrebbe invece mostrato la propria approvazione sulle proposte esposte dall’Italia il ministro degli Interni Minniti, soprattutto sul comportamento per le ong che “devono collaborare con la politica giudiziaria”.

Parere contrario sulla proposta italiana riguardo l’accoglienza dei migranti salvati sulle coste del Mediterraneo lo avrebbe invece mostrato il ministro dell’Interno Thomas de Maiziere, il quale dopo il proprio arrivo al vertice avrebbe comunicato che la propria disapprovazione e il proprio mancato appoggio sulla “cosiddetta regionalizzazione delle operazioni di salvataggio". Stesso pensiero anche da parte del ministro per l’Asilo e politica migratoria belga Theo Francken il quale avrebbe dichiarato che secondo il proprio parere “il Belgio aprirà i suoi porti" a favore di tutti i migranti provenienti dal Mediterraneo.

“Il mandato della missione è ben definito. Si tratta di migliorare l'attuazione di quanto già concordato. Fanno già un lavoro molto buono", avrebbe inoltre espresso il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos riguardo il mandato della missione a Triton.

Inoltre dopo il responso negativo a parte di Parigi e Madrid, riguardo la richiesta di aprire i propri porti per i migliaia di migranti salvati sulle coste del Mediterraneo, anche la Germania ed il Belgio non si schiererebbero a favore della richiesta avanzata da Roma.

Alessia Terzo

Immagine da vita.it