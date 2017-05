UE, Mogherini: "Serve flusso regolare migranti"

BRUXELLES, 13 MAGGIO – Federica Mogherini, alto rappresentante della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea, è oggi intervenuta all’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (UpM) a Roma, parlando della gestione dei flussi migratori.

“Anche se la storia ci ha a volte divisi, per risolvere le nostre crisi dalla Libia, alla Siria, al Medio Oriente, non possiamo che farlo insieme”, queste le parole dell’ex ministro degli esteri, che ha poi sottolineato come la migrazione regolare sia una grande opportunità, necessaria per l’economia UE.

Giovani, donne e sostegno all’economia, questi sono i tre obiettivi da perseguire nell’ambito dell’UpM. In particolare, ha dichiarato la Mogherini, “i giovani rappresentano la questione principale per cui non possiamo fallire, da nord a sud del Mediterraneo”, sottolineando la necessità di superare il malcontento dei tanti esclusi dal mercato del lavoro.

"L’Unione Europea è presente per salvare vite, proteggere diritti e offrire opportunità attorno al Mar Mediterraneo" ha poi ricordato l'alto rappresentante, precisando che il lavoro dell'Unione è fondamentale per la sicurezza e la stabilità della regione.

L’UpM è un’organizzazione intergovernativa che riunisce 43 Paesi dell’area mediterranea, dai 28 membri dell’UE agli stati dell’Africa settentrionale, passando per i Balcani. Fu fondata su proposta francese nel 2008 e la sede principale si trova a Barcellona.

Paolo Fernandes

Foto: infooggi.it