Ue, rielezioni di Tusk: la Polonia minaccia conclusioni al vertice

VARSAVIA, 9 MARZO - Netto dissenso della Polonia riguardo la possibile rielezione di Donald Tusk come presidente del Consiglio europeo.

A confermare la minaccia di non firmare le conclusioni del vertice da parte della Polonia, è il ministro degli esteri polacco Witold Waszczykowski durante un'intervista su Tvn24.

Secondo quanto confermato dal membro del governo, la Polonia già da ieri avrebbe proposto al Ministro degli Esteri della Germania Sigmar Gabriel, che si trovava in visita a Varsavia, di posticipare l'attuale decisione del Consiglio dell'Unione europea vista la scadenza di mandato di Tusk prevista tra due mesi.

Il consenso sulla possibile elezione dell'attuale presidente lo si ha da parte della Cancelliera federale della Germania Angela Merkel la quale, in vista del vertice, parlando al parlamento federale tedesco Bundestag, riferisce che la rielezione dell'attuale Presidente del Consiglio europeo risulterebbe come "un segno di stabilità per l'Unione europea", proseguendo inoltre di essere "contenta di continuare a lavorare con lui".

Alessia Terzo

Immagine da wikimedia.org