Ufficiale Catanzaro riparte da Michele Mignani contratto fino al 2028 per il nuovo allenatore

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Ufficiale Mignani al Catanzaro firma fino al 2028 e debutto contro il Benevento

Il nuovo allenatore raccoglie l’eredità di Gorgone e si prepara a tre impegni contro Benevento Padova e Cesena con uno staff composto da Vergassola Insalata e Campofranco

Il Catanzaro ha ufficializzato Michele Mignani come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e assume la guida delle Aquile dopo l’esonero di Giorgio Gorgone, arrivato in seguito alla pesante sconfitta interna contro l’Ascoli.

La società apre così una nuova fase tecnica, con l’obiettivo di dare una risposta alle difficoltà della squadra. Per Mignani il tempo a disposizione prima del prossimo incontro sarà ridotto: martedì 27 ottobre alle ore 19 i giallorossi saranno impegnati sul campo del Benevento.

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Il contratto di Mignani e la scelta del Catanzaro

L’intesa tra US Catanzaro 1929 e Michele Mignani ha come scadenza il 30 giugno 2028. L’accordo offre al tecnico una prospettiva che va oltre il campionato in corso, mentre l’urgenza immediata resta ritrovare competitività e continuità.

Il cambio di allenatore arriva in un momento delicato. Il ko per 6 a 1 contro l’Ascoli ha preceduto la decisione di interrompere il rapporto con Gorgone e affidare il gruppo a una nuova guida.

Le prime sedute serviranno a Mignani per valutare i giocatori e individuare gli interventi prioritari. Con una partita così vicina, sarà particolarmente importante trasmettere indicazioni chiare e sostenibili fin da subito.

Lo staff ufficiale del nuovo allenatore

Accanto a Michele Mignani lavorerà Simone Vergassola, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda. Sono stati annunciati anche Emanuele Insalata e Davide Campofranco, entrambi incaricati come collaboratori tecnici.

Questa è la composizione dello staff comunicata al momento dal club. Non sono stati indicati ulteriori componenti o altri incarichi.

Il gruppo di lavoro affiancherà il tecnico nella preparazione degli allenamenti e delle partite, con la necessità di conciliare l’introduzione delle nuove indicazioni con il recupero tra gli impegni ravvicinati.

Il comunicato ufficiale del Catanzaro

US Catanzaro 1929 comunica di aver affidato a mister Michele Mignani la guida tecnica della prima squadra.

Mignani ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 30 giugno 2028.

A comporre il suo staff, al momento, saranno l’allenatore in seconda Simone Vergassola e i collaboratori tecnici Emanuele Insalata e Davide Campofranco.

La società dà il benvenuto a mister Mignani e al suo staff, augurando loro buon lavoro alla guida delle Aquile.

Benevento Catanzaro primo banco di prova per Mignani

Il primo appuntamento del nuovo corso sarà Benevento Catanzaro, in programma martedì 27 ottobre alle ore 19, per la nona giornata di campionato.

La trasferta arriva a breve distanza dal cambio in panchina. Più che attendersi una trasformazione completa, sarà utile osservare la risposta della squadra sul piano dell’attenzione, delle distanze tra i reparti e della gestione delle diverse fasi della partita.

Per il nuovo allenatore sarà anche l’occasione di raccogliere le prime indicazioni in gara e capire quali aspetti richiedano un intervento più approfondito.

Catanzaro Padova al Ceravolo poi la sfida con il Cesena

Dopo la trasferta di Benevento, le Aquile torneranno davanti al proprio pubblico. Catanzaro Padova si giocherà sabato 31 ottobre alle ore 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo, per la decima giornata.

Sarà il primo appuntamento casalingo del calendario della nuova gestione. La squadra dovrà cercare una risposta anche sul piano della personalità, dopo una gara con l’Ascoli che ha lasciato un segno nel rapporto con la tifoseria.

Il successivo incontro sarà Cesena Catanzaro, fissato per sabato 7 novembre alle ore 15, valido per l’undicesima giornata. Tra la sfida con il Padova e quella con i romagnoli ci sarà una settimana per lavorare sulle indicazioni emerse nelle prime due uscite.

Il calendario delle prossime tre partite

Giornata Partita Data Orario Nona Benevento Catanzaro Martedì 27 ottobre 2026 19.00 Decima Catanzaro Padova Sabato 31 ottobre 2026 17.15 Undicesima Cesena Catanzaro Sabato 7 novembre 2026 15.00

Le priorità del nuovo corso giallorosso

Ritrovare equilibrio e fiducia sarà il primo passaggio per provare a rilanciare il Catanzaro. L’organizzazione difensiva, il sostegno al portatore di palla e la capacità di reagire agli episodi sfavorevoli sono aspetti sui quali valutare i progressi della squadra.

Le due gare contro Benevento e Padova, concentrate in pochi giorni, richiederanno inoltre attenzione alle condizioni dei singoli e alla distribuzione delle energie. Le scelte di formazione dovranno tenere insieme esigenze tattiche e recupero fisico.

Con l’annuncio ufficiale di Mignani, la società ha definito la nuova guida tecnica. Il percorso comincerà dalla trasferta di Benevento, primo appuntamento di un calendario che metterà subito alla prova le Aquile.