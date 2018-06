Ufficiale: domani Conte sarÃ  a Parigi per incontrare Macron

ROMA 14 GIUGNO - Il vertice tra Conte e Macron, previsto per domani, è stato confermato. Superata, dunque, la crisi diplomatica tra Italia e Francia, nata in seguito alle dichiarazioni da parte francese sulla gestione della vicenda Aquarius.

A sbloccare la situazione una telefonata avvenuta nella notte in cui Macron – secondo una nota diramata da Palazzo Chigi - "ha sottolineato di non aver pronunciato alcuna espressione volta a offendere l'Italia e il popolo italiano". Confermato “l'impegno della Francia e dell'Italia a prestare i soccorsi, nel quadro delle regole di protezione umanitaria delle persone in pericolo".

Sempre secondo Palazzo Chigi “L'Italia e la Francia devono approfondire la loro cooperazione bilaterale ed europea per una politica migratoria efficace con i paesi di origine e di transito attraverso una migliore gestione europea delle frontiere e un meccanismo di solidarietà nella presa in carico dei rifugiati. Macron e Conte hanno convenuto che, in vista del Consiglio Europeo di fine giugno, sono necessarie delle nuove iniziative da discutere insieme”.

Il tutto è stato poi confermato da Conte in persona, ad una cerimonia per la presentazione del rapporto annuale dell’Anac: "Il caso con la Francia ormai è chiuso. Ora occorre cambiare le regole di Dublino".

Fonte immagine: ilfattoquotidiano.it

Fabio Di Paolo