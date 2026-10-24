Ufficiale il Catanzaro esonera Gorgone dopo il ko con l’Ascoli Polito cerca il nuovo allenatore

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Catanzaro volta pagina esonerati Gorgone e il suo staff nuovo tecnico nelle prossime ore

Dopo il pesante ko contro l’Ascoli arriva la conferma della società Polito annuncia il cambio in panchina e avvia la ricerca del successore

Il Catanzaro esonera Giorgio Gorgone dopo la sconfitta per 6 a 1 contro l’Ascoli. La decisione, annunciata nel dopopartita dal direttore sportivo Ciro Polito, è stata formalizzata dalla società attraverso un comunicato ufficiale che conferma la separazione anche dai componenti dello staff tecnico.

Si chiude così l’esperienza dell’allenatore sulla panchina giallorossa. Il club ha comunicato che nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore, chiamato a guidare la squadra in una fase particolarmente delicata della stagione.

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Gorgone esonerato la decisione dopo il ko con l’Ascoli

Il risultato di Catanzaro Ascoli ha segnato un punto di svolta. Sei reti subite davanti al proprio pubblico rappresentano un colpo pesante per la squadra e rendono ancora più urgente la necessità di ritrovare equilibrio, fiducia e continuità.

La risposta della società è arrivata al termine della gara, con la scelta di interrompere il rapporto con Giorgio Gorgone e aprire una nuova gestione tecnica. Un intervento che modifica la guida del gruppo e affida al prossimo allenatore il compito di costruire una reazione.

Il comunicato ufficiale del Catanzaro

La società ha confermato la decisione con la seguente nota.

US Catanzaro 1929 comunica di aver sollevato Giorgio Gorgone dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione riguarda anche i componenti del suo staff tecnico: Emiliano Testini, Patrizio Ianni, Giorgio Santarelli e Simone Angeli.

La società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in questi mesi e comunica che nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore.

Il provvedimento coinvolge dunque, oltre a Gorgone, Emiliano Testini, Patrizio Ianni, Giorgio Santarelli e Simone Angeli. La separazione riguarda l’intero staff indicato nel comunicato e prepara il passaggio a un nuovo gruppo di lavoro.

Le parole di Polito tra stima personale e responsabilità

Nel suo intervento dopo la partita, Ciro Polito ha comunicato l’esonero accompagnando l’annuncio con parole di apprezzamento per il tecnico sul piano umano.

Il direttore sportivo ha descritto Gorgone come una persona splendida, esprimendo rammarico per un’esperienza che non ha avuto l’esito sperato e augurandogli maggiori soddisfazioni professionali in futuro.

Polito ha poi richiamato la responsabilità nei confronti della città, sottolineando la necessità di andare avanti. Un passaggio che dà il senso della decisione societaria e delle attese che accompagneranno la nuova gestione.

Nuovo allenatore del Catanzaro attesa per il nome

Il tema centrale diventa ora la scelta del nuovo allenatore del Catanzaro. Nelle dichiarazioni del dopopartita, Polito ha precisato di non avere già un successore pronto e ha annunciato che avrebbe lavorato anche durante la notte per arrivare rapidamente a una soluzione.

Il comunicato societario ha successivamente indicato che il nome sarà annunciato nelle prossime ore. La nota non riporta candidati e non specifica ulteriori dettagli sulla futura composizione dello staff.

La scelta dovrà tenere conto dell’esigenza di intervenire subito sulle difficoltà della squadra, individuando una guida capace di offrire riferimenti chiari e recuperare la fiducia del gruppo.

La ripartenza passa dalla risposta della squadra

Il cambio in panchina apre una nuova fase, ma il suo effetto dovrà tradursi in comportamenti concreti sul campo. Dopo il pesante risultato contro l’Ascoli, serviranno maggiore attenzione nelle due fasi di gioco, compattezza e capacità di reagire ai momenti sfavorevoli.

Il prossimo tecnico erediterà quindi un compito che riguarda sia l’organizzazione sia la tenuta mentale dei calciatori. Ritrovare ordine e fiducia sarà essenziale per dare consistenza alla ripartenza.

Per il Catanzaro il primo passaggio è ufficiale: si conclude il rapporto con Gorgone e i suoi collaboratori. Il successivo sarà l’annuncio dell’allenatore al quale la società affiderà il rilancio della squadra.

VIDEO INTEGRALE . PRESS AREA | IL DS POLITO NEL DOPO GARA DI CATANZARO-ASCOLI