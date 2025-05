Ufficio Stampa LAB a Dubai per esplorare le nuove frontiere della comunicazione globale

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Si è conclusa con successo la cinque giorni di Ufficio Stampa LAB Dubai Experience, un'iniziativa all'avanguardia progettata per addetti stampa e brand journalist ambiziosi, desiderosi di espandere i propri orizzonti professionali. L'esperienza, immersiva e dinamica, si è svolta interamente a Dubai, offrendo un accesso privilegiato alla vibrante realtà emiratina e costruendo un solido ponte tra la cultura italiana e il dinamismo mediorientale.

Ufficio Stampa LAB Dubai Experience si è confermato un vero e proprio laboratorio pratico, permettendo ai professionisti della comunicazione di toccare con mano le dinamiche del mondo economico e sociale emiratino e di comprendere le peculiarità di questo Paese, sempre più proiettato verso il futuro. Il programma intensivo, ricco di stimoli e opportunità, ha incluso incontri strategici con figure chiave del panorama italiano a Dubai.

«L'obiettivo primario di Ufficio Stampa LAB Dubai Experience è quello di far conoscere le eccellenze italiane a Dubai e conoscere la vita economica, sociale e culturale attraverso professionisti per raccontare in modo efficace e accurato la realtà emiratina e il ruolo strategico delle aziende italiane in questo contesto», ha dichiarato la giornalista e addetta stampa parmigiana Francesca Caggiati, ideatrice di Ufficio Stampa LAB. «Siamo convinti che un'esperienza immersiva come questa sia fondamentale per comprendere le dinamiche e le opportunità di cooperazione mediatiche di una realtà sempre in continua evoluzione come Dubai per costruire relazioni solide e durature con i protagonisti del panorama locale».

L'esperienza ha permesso di visitare e conoscere da vicino realtà come:

Airport Sho w e le prospettive del futuro aeroportuale al Dubai World Trade Centre (DWTC), fiera leader nel settore dei servizi aeroportuali in Medio Oriente. Insieme agli incontri con gli operatori del settore all'interno di uno stand collettivo brandizzato Italia e coordinato da ICE, l'intervista al direttore di ICE Dubai , Valerio Soldani , ha evidenziato la crescita e le opportunità del mercato emiratino per le aziende italiane. Dubai si prepara a ospitare l'aeroporto più grande del mondo, un hub intercontinentale cruciale per il traffico di persone e merci.

Italiacamp e LUISS Dubai per creare un ponte tra Italia e Emirati Arabi dove Angela Leone, Michela Contini e Marwa El Ettr hanno illustrato le attività dell'hub per il Made in Italy di Dubai e della filiale della Università LUISS, in forte espansione nella città emiratina.

Outstanding life per navigare la burocrazia Emiratina grazie all'incontro con Tiziana Corradini affiancata da un team di consulenti fiscali e amministrativi, che ha offerto una panoramica dettagliata delle normative per l'apertura di un'attività e delle procedure per trasferirsi con la famiglia, gestendo pratiche legate ai figli o agli animali domestici.

Siena Restaurant per assaporare l'eccellenza gastronomica italiana. La serata all'interno del Grosvenor House, ha offerto un assaggio di Italia autentica a Dubai, con prodotti di alta qualità e musica italiana in sottofondo. Il restaurant manager Federico Bruno e la brigada dello chef Alessandro Mirabelli hanno creato un'esperienza unica – tra i pochissimi locali autorizzati alla somministrazione della carne di maiale, affiancata alla licenza per la somministrazione di alcolici - in un'atmosfera accogliente e familiare.

Dubai vista da vicino tra storie di successo e tradizioni millenarie Marianna Gatto ha condiviso la sua esperienza di expat e il mondo dei content creator e della comunicazione visual in particolare attraverso i social network, mentre Amal Zeidan – italo egiziana per anni responsabile di un'agenzia viaggi a Reggio Emilia – ora titolare di Emirates Passion, ha guidato alla scoperta della Dubai vecchia, della sua storia, delle sue tradizioni e della cultura araba, il tutto immortalato dalle immagini del fotografo e video operatore Enrico Zermani.

Comunità cristiano cattolica della Chiesa San Francesco di Assisi a Dubai, dove ogni primo e terzo sabato del mese viene celebrata la messa in italiano e settimanalmente viene svolto il catechismo ed i corsi per i bambini nati negli Emirati affinché imparino anche la lingua italiana.

Ufficio Stampa LAB si è confermata un'iniziativa unica e concreta per il futuro della comunicazione e del giornalismo in un mondo sempre più globalizzato, offrendo opportunità per costruire o ampliare il proprio futuro personale e professionale affiancati da un network solido in Italia e sempre più anche nel cuore pulsante degli Emirati Arabi Uniti. La prossima iniziativa in programma per il 2026 includerà anche la Capitale Abu Dhabi.