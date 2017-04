Ultraleggero prende fuoco. Morti istruttore e allievo, 27 e 17 anni

CREMONA, 15 APRILE – Il velivolo è decollato dal campo volo di Dovera, impianto molto popolare in Lombardia, ed era in procinto di fare l’ultimo giro sopra le campagne per poi fare rientro alla base. Improvvisamente però ha preso fuoco e si è schiantato nell’aia di una cascina con l’allevamento di maiali, a poche centinaia di metri dal paese. Non c’è stato niente da fare per i due piloti.



Rodolfo Frigerio, 27 anni, istruttore milanese, con una lunga esperienza alle spalle, in quel momento ai comandi del velivolo, e Nicola Beretta, diciassettenne di Osnago, in provincia di Lecco, sono morti sul colpo.



In mattinata, Rodolfo aveva dato lezioni ad altri aspiranti piloti e si stava preparando a ripartire dopo una breve pausa. Nicola invece era arrivato a Dovera insieme ai genitori, aveva conseguito solo due mesi fa il brevetto e stava accumulando ore di volo.



Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito il motore accelerare all’improvviso, come se fosse andato fuori giri, e poi hanno visto il velivolo scendere in picchiata bruscamente mentre bruciava .



L’allarme è stato lanciato dal titolare della cascina dove l’ultraleggero è precipitato, ma i soccorsi sono stati inutili. L’incendio è stato spento ma i corpi del pilota e del passeggero erano bruciati, probabilmente le fiamme li hanno avvolti mentre erano ancora in aria.



Maria Minichino



(fonte immagine ilcittadino.it)