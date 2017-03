Umberto Tozzi presenta "Quarant'anni che Ti Amo" con Anastacia, "World tour 2017" [Foto e Video]

MILANO, 28 MARZO - Umberto Tozzi, uno dei più grandi cantati della storia della musica italiana, ha presentato questo pomeriggio, alla conferenza stampa in una saletta del ristorante “Mimmo Milano”, il nuovo disco e il tour “Quarant'anni che Ti amo”, in uscita il 31 marzo 2017 negli store fisici e online.

Nel nuovo cd in uscita tra pochissimi giorni ci sarà anche una versione inedita di una delle sue canzoni più famose: “Ti amo”, che Umberto ha deciso di cantare insieme ad una delle artiste internazionali più amate di sempre: Anastacia. Di seguito il video delle prime parole di Umberto Tozzi alla conferenza stampa, in cui spiega ciò che lo ha spinto a collaborare con una grande cantante come lei.

Umberto l'ha definita come una bellissima esperienza. L'opportunità di duettare insieme ad Anastacia è arrivata in maniera molto naturale, tanto da essersi accordati nel giro di ventiquattro ore.

Nel disco, oltre alla versione di “Ti amo” con Anastacia, saranno presenti altri due brani inediti: “Tu per sempre tu” scritto dallo stesso cantautore, e “Le parole sono niente”, scritto da Eros Ramazzotti, Claudio Giudetti, Kaballà e Francesco Bianconi.

Il suo tour internazionale inizierà il 14 aprile da Milano, al Teatro del Verme, e terminerà a Saarbruchen, in Germania, il 14 novembre. Oltre all'Italia e alla Germani toccherà anche la Svizzera, il Canada, la Spagna, il Belgio, l'Olanda e l'Austria, confermandolo un artista molto amato non solo nel nostro paese, ma anche nel resto del mondo.

Le prime due date italiane del tour sono sold out da diverso tempo. Durante le sue esibizioni suonerà sui palchi di tutto il mondo insieme al chitarrista Raffaele Chiatto, al tastierista Gianni D'Addese, al bassista Giambattista Giorgi, al sassofonista Gianni Vancini, alla violinista Elisa Semprini e al batterista Riccardo Roma.

In tutte le date non mancheranno, ovviamente, i suoi più grandi capolavori come “Gloria”, “Ti amo”, “Stella stai”, “Gente di mare”, “Si può dare di più”, “Gli altri siamo noi”, “Dimmi di no”, ma neanche i nuovi brani come “Ma che spettacolo!”.

I biglietti sono disponibili su Ticketone oppure sul sito ufficiale del cantante www.umbertotozzi.com.

Durante la conferenza stampa non sono mancate delle piccole confessioni inedite che, a quanto dice lo stesso cantante, non ha mai detto a nessuno. Ha infatti affermato di avere da qualche anno una grandissima passione per la pittura. Lui stesso non pensava di riuscire a fare nemmeno “un cerchio con un bicchiere”, ma quando sua moglie ha deciso di spronarlo e di comprargli una tela, un pennello e dei colori, ha scoperto di avere un'altra dote artistica oltre la musica.

Insomma, un artista a tutto tondo!



World Tour 2017 "Quarant'anni che Ti amo"

14 aprile – Teatro Dal Verme – Milano; SOLD OUT

20 aprile – Teatro Colosseo – Torino; SOLD OUT

21 aprile – Teatro Ariston – Sanremo;

5 maggio – Teatro Duse – Bologna;

12 maggio – Auditorium Conciliazione – Roma;

13 maggio – Nuovo Teatro Verdi – Montecatini;

14 maggio – Palazzo dei Congressi – Lugano;

15 maggio – Teatro Filarmonico – Verona;

18 maggio – Palabanco – Brescia;

19 maggio – Gran Teatro Geox – Padova;

24 maggio – Teatro Comunale Verdi – Pordenone;

28 maggio – Casino Rama Resort – Toronto, Canada;

23 giugno - Festzelt Am Eislinger Tor – Eislingen, Germania;

12 agosto – Jardins de Cap Roig – Girona, Spagna;

6 ottobre - Ethias Theater – Hasselt, Belgio;

7 ottobre – Kursal – Oostende, Belgio;

8 ottobre – Royal Theatre Carré – Amsterdam, Olanda;

3 novembre – VAZ St. Pölten – St Pölten, Austria;

5 novembre – Gewandhaus zu Leipzig – Leipzig, Germania;

7 novembre – Colosseum Theater – Essen, Germania;

9 novembre – Rhein-Sieg-Halle – Siegburg, Germania;

11 novembre – Stadthalle Neubrandenburg – Neubrandenburg, Germania;

12 novembre – Stadeum – Stade, Germania;

13 novembre – Stadthalle Braunschweig – Braunschweig, Germania;

14 novembre – Saarlandhalle Saarbrücken – Saarbrücken, Germania.

Chiara Fossati