Umbria, imprenditore si suicida perché non riesce a pagare gli stipendi ai dipendenti

PERUGIA, 4 AGOSTO - Un imprenditore operante nel settore metalmeccanico si è suicidato perché non riusciva più a pagare gli stipendi dei suoi dipendenti. A riferire il motivo del gesto è stato proprio lui tramite una lettera lasciata sulla scrivania dell'ufficio.

Nella lettera di addio ha spiegato che la banca non avrebbe più fatto credito e che quindi non sarebbe più stato in grado di pagare i dipendenti.

Il corpo è stato trovato giovedì da un collaboratore in un sottoscala della sua azienda in zona Umbertide, in provincia di Perugia.

Secondo quanto riportato da UmbriaDomani l'uomo era titolare di diverse società e aveva sotto di sé centotrenta dipendenti. Questi hanno deciso di scioperare proprio per il mancato pagamento. L'uomo non ha quindi retto e ha deciso di togliersi la vita.

Chiara Fossati

immagine da veneziatoday.it