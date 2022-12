Un caffè tropicale nella Torino della Costarica

Turìn, Costarica - 20 dicembre 2022 - Sorbirsi un caffè in uno storico caffè dell’antica capitale sabauda ha un suo indubbio fascino. Sorbirselo ai tropici, ai confini di un’umida foresta pluviale, è anch’essa un’attività che si prospetta piacevole e ispirante. In ambedue i casi potremmo dire di esserci concesso un bel caffè torinese. Perché la Costarica ha anch’essa la sua Torino, per la precisione Turìn, nella versione in lingua ispaneggiante.

Anche in questo caso si tratta di una località contorniata da rilievi di una certa altezza. Non saranno le Alpi, ma le colline lussureggianti di Monteverde che circondano il piccolo abitato di Turìn si avvicinano anche ai 2000 metri di altezza. Diversi sono gli ingredienti climatici che fanno di questa zona una di quelle ideali per la produzione di caffè di altura di qualità. Il caffè è un prodotto in cui la nazione centro-americana primeggia, così da competere anche con colossi quali il Brasile, nazione immensamente più grande di lei che ha le dimensioni di una nostra SIcilia. Per menzionare qualcuno di questi ingredienti, troviamo senz'altro il clima umido e costantemente piovoso (ma di una pioggerellina leggera), la vicinanza dell’Oceano Pacifico e di quello Atlantico e il loro gioco di correnti.

Agli inizi del ventesimo secolo, agli abitanti di queste zone venne in mente di ispirarsi alla città dei gianduiotti sia nel nome che nei monumenti. Misero quindi su una graziosa chiesetta in stile coloniale, che nelle loro intenzioni doveva ricordare le linee della mole antonelliana. Si presero cura persino di far arrivare delle campane dal Piemonte , che poi furono costretti a trasportare su di un carretto a mano dal più vicino porto, Puntarenas, distante un centinaio di chilometri. In realtà tale aspirazione alla piemontesità del luogo si è persa nei meandri della creatività costaricense e di antonelliano la chiesetta ha ben poco.

L’esistenza di Turìn non è certo pubblicizzata nei depliant turistici o nelle guide monografiche sulla Costarica. Se si ha la fortuna di venire a conoscenza di questo angolo insolito della nazione tica, ciò sarà dovuto per lo più al caso fortuito. Così è stato per me, essendomi imbattuto in Alejandro Ramirez, discendente di una delle persone che furono più attive un secolo fa nel concretizzare la loro vaga ispirazione di italianità.

Ramirez si occupa ora di condurre con il proprio furgoncino i trekkers all’imbocco di uno dei molteplici sentieri che di dipanano tra i rilievi di Monsanto. Sentieri particolari, sospesi tra le nuvole in cui la zona è spesso immersa, con una fitta rete di ponticelli di varia lunghezza ed altezza, che si sporgono su cascate e selve popolate da una varia fauna, tra cui i pigrissimi e simpaticissimi bradipi. Ma si tratta solo di una delle sue occupazioni, in quanto ALex è anche un cafetero, produttore della nera bevanda in una piccola azienda di produzione e trasformazione sita proprio al centro del non vasto territorio di Turìn.