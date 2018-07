UN\'ESTATE DISNEYANA A 500 ALL\'ORA

ROMA, 4 LUGLIO - Semplicemente Disney, in Italia però targata Panini Comics.

Al di là di questa sottigliezza burocratica, quando si sentono le parole Disney o Panini, ecco che tutti partiamo inevitabilmente per viaggi fantastici, avventure mirabolanti e, come se fossimo sotto incantesimo, entriamo dentro storie dai colori meravigliosi. Questo accade sempre! Tanto più se – tra le tante proposte editoriali del catalogo Disney – abbiamo la possibilità di scartare “Lo scrigno dei 500”. Si tratta di un vero e proprio tesoro che, se non lo avete notato al momento della sua uscita, potete farlo vostro ora, per (ri)scoprire tre numeri storici, ristampati e riuniti insieme per la prima volta in uno speciale cofanetto da collezione, con tanto di copertine in versione variant, rese preziose con speciali effetti metallizzati. A disposizione di tutti gli affezionati lettori Disney, quest’edizione reprint consente di fare un tuffo nel passato, riscoprendo il n. 500 di Topolino uscito il 27 Giugno 1965, in n. 1500 del 26 Agosto 1984 e il n. 2500 del 28 Ottobre 2003. Tre chicche esclusive che riportano in vita storie di difficile reperimento e comunque celebrative per i traguardi editoriali e numerici raggiunti da questa popolare testata che dell’universo disneyano continua ad essere nel nostro paese l’immortale capostipite.