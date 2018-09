"Un Giorno Insieme" Nomadi Tribute Band questa sera al Parco della Biodiversità di CZ

CATANZARO 13 SETTEMBRE - Questa sera nell'affascinante e splendida cornice del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, in occasione della peculiare e prestigiosa rassegna musicale ed artistica "Settembre al Parco" edizione 2018, iniziativa fortemente sostenuta e voluta dal Presidente della Provincia Enzo Bruno, tra i grandi nomi della musica italiana, a calcare l'ambito palcoscenico ne "La notte delle Cover", sarà la rinomata Tribute Band dei Nomadi "Un Giorno Insieme".



La band catanzarese nasce nel 2012, da un'idea del cantante (Gerri Gallucci) e del chitarrista (Leonardo Muccari) con lo scopo di rendere omaggio alla storica band dei Nomadi, uno dei gruppi più longevi nel panorama mondiale. Dopo anni di Live in giro per l'Italia, nel 2018 entra a far parte della famiglia vera e propria dei NOMADI, ottenendo l'abilitazione a diventare Tribute Band UFFICIALE NAZIONALE e riconosciuta.

La band è così formata:

Gerri Gallucci (voce), Leonardo Muccari (chitarra), Domenico Cavallo (tastiere), Giuseppe Andricciola (Basso), Nicola Montalcino (batteria).

L'evento avrà inizio alle ore 21.30