"Un mare di Opportunità, conferenza stampa di presentazione, Palazzo San Giacomo, Napoli

NAPOLI, 03 MAGGIO - Giovedì 04 maggio 2017, a partire dalle ore 11.30 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di “Un Mare di Opportunità” la rassegna organizzata dall’Assessora alla Qualità della Vita e alle Pari Opportunità, del Comune di Napoli, con delega al mare, Daniela Villani.

L’iniziativa è un’anticipazione del “Mese del Mare” previsto a ottobre, e un corollario alla bellezza e all’importanza delle iniziative per Maggio: per tutto il periodo, a napoletani e turisti sarà gratuitamente offerta la possibilità di scoprire le attività dei circoli nautici, delle associazioni, e delle federazioni sportive che organizzeranno degli open day nelle proprie sedi, oltre ad un ricco calendario di eventi che vedranno il mare quale protagonista indiscusso della rassegna.

“Un mare di Opportunità”, attraverso l’offerta di attività sportive, artistiche, ludiche, di danza, musica e tanto altro ancora, mira a promuovere la riscoperta e valorizzazione delle antiche radici marinare e della nostra lunga ed onorata tradizione di sport acquatici, per godere della bellezza di scorci e paesaggi mozzafiato, magari mentre ci si dedica al proprio sport o hobby preferito, e perché no, scoprendone di nuovi. “La rassegna è finalizzata a rafforzare un potenziale ancora inespresso dato dalla blue economy. Con "Un Mare di Opportunità" desideriamo immaginare con maggiore positività il futuro di Napoli e soprattutto per rimirare e apprezzare la città dalla sua migliore prospettiva, quella costiera” ha dichiarato l’Assessora Villani.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla pagina dedicata sul sito web del comune di Napoli: www.comune.napoli.it.

Comunicato Stampa

Assessorato alla Qualità della Vita e alle Pari Opportunità Comune di Napoli