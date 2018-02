Un occhio particolare al Museo Archeologico di Lamezia Terme letteralmente dimenticato

LAMEZIA TERME (CZ) 2 FEBBRAIO - La sezione di Lamezia Terme di “ Italia Nostra”, preposta alla salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali, evidenzia la fase di stasi che sta vivendo il Museo Archeologico di Lamezia Terme, guidata in questo delicato momento da una terna commissariale. Attualmente, per animare e vivacizzare il Museo si fa poco nonostante accolga «le testimonianze archeologiche del territorio lametino e della piana - ricorda il presidente di “Italia Nostra” Giuseppe Gigliotti - con sezioni dedicate alla preistoria , all’età classica e a quella medievale. Il Museo - prosegue il presidente - è letteralmente dimenticato» anche se ospita reperti e ritrovamenti relativi a beni culturali inestimabili quali il Castello di Nicastro, l’Abbazia Benettina di Sant’ Eufemia Vetere oltre ai frammenti dell'età greca della colonia di Crotone, di Terina.

Tanta ricchezza culturale non passa inosservata a numerose associazioni e appassionati della cultura che spendono energie e tempo con l’intento di suscitare interesse per il Museo senza , però, riuscire ad elevare sufficientemente il livello della cultura sulla quale poter scommettere per un concreto risveglio turistico ed economico. « Tutto ciò evidentemente - sostiene il presidente - non è sufficiente» perché « se , chi siede nelle stanze dei bottoni , non crede e non scommette sulla cultura, tutto è inutile». Da qui l’esigenza- per il presidente - di «rivolgere un occhio al Museo Archeologico in questa triste pagina che caratterizza la vita e i tempi della città di Lamezia. Il cielo di quella, che sarebbe dovuta diventare la capitale del Mediterraneo e dotarsi di ali per volare, continua ad essere mesto ed impietosamente annebbiato. I sindaci, che si sono succeduti, hanno pensato bene di ignorare le enormi potenzialità di cui gode Lamezia, dalle Terme ai beni storici, alle bellezze straordinarie, come se la cultura , la storia, l’ambiente siano delle palle al piede e non occasioni di crescita e di riscatto».Al fine di non disattendere le aspettative di “ Italia Nostra” urgono capacità organizzative tali da riuscire ad incrementare le visite al Museo con incentivi, ingressi gratuiti, guide qualificate, personale competente e specializzato e iniziative adeguate. In tal modo si facilita l’approccio e la conoscenza dell’esistenza del Museo alle scolaresche e ai tanti turisti che giungono a Lamezia anche per via aerea. «Sembrerà strano – conclude il presidente - a chi ha governato questa città ma è la conoscenza della storia, della cultura, della valorizzaione dei nostri beni storici e culturali che potrà scuotere positivamente l'economia e la coscienza».

Foto: Giuseppe Gigliotti

Foto: Museo Archeologico Lametino

Lina Latelli Nucifero