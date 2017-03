"Un pomeriggio in Compagnia" degli artisti del musical Sister Act, 21 Marzo Teatro Augusteo Napoli

[Riceviamo e pubblichiamo]

NAPOLI, 17 MARZO - Martedì 21 marzo, a partire dalle ore 17.30, il Teatro Augusteo, in collaborazione con Viola Produzioni e la Compagnia della Rancia, offrirà l’opportunità di trascorrere un pomeriggio con gli artisti del musical “SISTER ACT” in scena al Teatro Augusteo di Napoli da venerdì 17 fino a domenica 26 marzo.

Belia Martin, Jacqueline Maria Ferry, Suor Cristina e tutto il resto del cast artistico saranno a disposizione per raccontare curiosità sullo spettacolo e rispondere alle domande del pubblico e della stampa, svelando alcuni ‘segreti’ dello spettacolo musicale.

Per poter partecipare all’incontro è necessario prenotare via email specificando nome, cognome, indirizzo email, numero telefonico e numero di partecipanti a questo indirizzo: stampa.teatroaugusteo@gmail.com.

L’incontro si svolgerà presso il Teatro Augusteo per il pubblico prenotato e per la stampa, come segue:



Martedì 21 marzo

Ore 17.30 - Incontro con la Compagnia presso la sala del teatro.

Ore 18.30 - Opportunità per fare una fotografia di gruppo con la Compagnia e visita al backstage

Ore 19.00 - Possibilità di assistere al riscaldamento fisico e vocale della Compagnia

Ore 19.30 - Termine incontro

Ciascun partecipante all’incontro sarà premiato con un buono per l’acquisto di un biglietto a tariffa speciale per lo spettacolo della sera stessa, che si terrà alle ore 21.00.

Teatro Augusteo

Marco Calafiore