Una nascita regale. Ãˆ nato il terzo figlio di William e Kate: Ã¨ un maschio

LONDRA, 23 Aprile – Il terzo royal baby è un maschio. Nato alle 11.01 locali nella Lindo Wing, l’ala privata del St. Mary’s Hospital di Londra dove la madre Kate Middleton aveva dato alla luce anche il fratellino George (2013) e la secondogenita Charlotte (2015). Kensington Palace annuncia che il ambino pesa 3,8 kg e che gode di ottima salute come la madre. Il padre, William d’Inghilterra, ha accompagnato la moglie durante il travaglio durato circa due ore ed ha assistito al parto. È nato quindi il 23 di Aprile, il giorno di San Giorgio, patrono d’Inghilterra.

Il sesso del bambino non era stato anticipato, come ancora non è stato annunciato il suo nome. I bookmaker ritengono che possa essere uno tra Philip, James, Arthur o Michael, come il padre della Duchessa di Cambridge.

La regina Elisabetta, che per tradizione deve essere la prima informata della nascita di un nuovo componente della famiglia reale, si è detta “deliziata” della notizia. Anche la premier britannica Theresa May ha augurato alla famiglia «grande felicità per il futuro».

Il piccolo principe è il quinto in linea di successione al trono, dietro al nonno, il principe Carlo, al padre William e ai fratelli George e Charlotte. Per la prima volta nella storia inglese quindi una donna non viene superata per la successione al trono grazie a una legge, il Crown Act del 2013.

La famiglia reale aspetta altre belle notizie: la sorella di Kate, Pippa, ha annunciato di essere incinta di oltre 12 settimane e il prossimo 19 maggio Harry e Meghan, di casa Windsor, si sposeranno.

Federico De Simone

fonte immagine: www.elle.com