Una Pasqua piena di musica e fede con Dajana

SAVA (TA) 4 APRILE - Si intitola Madre dell’Amore il nuovo album della cantautrice tarantina Dajana che dona la sua incredibile voce e il suo talento straordinario per un progetto che unisce vita e spiritualità.



L’album pubblicato il 9 marzo, disponibile anche in digital download e su tutte le piattaforme streaming, segna il ritorno in studio di Dajana dopo il successo ottenuto con il disco Un vecchio noir (citato da molti addetti ai lavori come best jazz album italiano) e collaborazioni con artisti quali Lucio Dalla, Ron, Simona Molinari, Gigliola Cinquetti, Renzo Rubino e molti altri.

Madre dell’Amore è un titolo che racchiude la svolta consapevole di essere amati da Dio e nello stesso tempo questo Amore è reso ancora più umano da una Madre, Maria, che ci prende per mano, ci conduce verso Suo Figlio, ci accarezza e ci educa. È la nostra Mamma ed è Madre dell’Amore e Madre della Chiesa, come ci ha ricordato Papa Francesco, istituendone la memoria.Il disco è stato anticipato dal singolo Ave Maria, che con un arrangiamento innovativo e passionale, fra echi di musica classica e dolci sfumature elettroniche, ha convinto sia pubblico e critica con un consenso straordinario. Il quotidiano La Repubblica scrive: “L’Ave Maria risuona nelle cave di Gallipoli: la voce celestiale di Dajana”, e tantissime sono le dichiarazioni di consenso da parte di diversi artisti, da Sabrina Salerno a Pippo Franco che ha dichiarato: “Interpretando le sue canzoni, Dajana si fa portavoce del nostro desiderio di essere ascoltati dal Cielo”.Il videoclip dell’Ave Maria che ha superato in pochi mesi 30.000 visualizzazioni, realizzato fra gli splendori delle Cave di Gallipoli, è visibile online al link: https://www.youtube.com/watch?v=wY97qgYCagw.Ed in contemporanea all’uscita del disco è stato proposto il secondo singolo estratto, brano che dà il titolo all’intero album. Madre dell’Amore, scritto da Roberto Bonaventura (già autore tra gli altri per Luciano Pavarotti), ha una linea melodica dal ritmo intenso, decorata da un testo raffinato che mette in risalto la dolcezza e nello stesso tempo la sovranità di Maria, capace di parlare all’intimo dei cuori dei suoi figli: «La vita va si spegnerà / un po’ ogni giorno / poi passerà / ma il senso c’è / lo scopro in Te / che mi conduci dal figlio Tuo / Un altro giorno sorgerà / mentre il dolore mio si placa / perché Dio ti ha esaudita già».Il disco - che in pochi giorni ha raggiunto la vetta delle classifiche di vendita di Amazon e iTunes nell'ambito della musica religiosa - contiene anche diversi inediti scritti dalla stessa Dajana che rappresentano tappe di un cammino che l’artista ha intrapreso dopo l’incontro con il ritrattista ufficiale di San Giovanni Paolo II, il Maestro Giuseppe Afrune. Cammino di fede che l’ha portata a raggiungere la completa consapevolezza del talento che ha ricevuto, quale dono grande di Dio, e ad iniziare un percorso artistico di musica sacra e liturgica, donando al Signore, fonte di ogni bellezza, la sua arte.Fra i brani anche uno dedicato alla mistica Natuzza di Paravati e uno per Santa Gianna Beretta Molla, brani che hanno trovato la piena adesione dei figli viventi di queste due madri e grandi figure di santità dei nostri giorni, che hanno definito la voce Dajana sconvolgente e sublime, come ha trovato anche il pieno supporto dei frati cappuccini il brano dedicato a San Pio da Pietralcina che hanno già voluto Dajana a San Giovanni Rotondo e ritornerà a maggio in occasione di un’importante celebrazione che la vedrà come unica voce solista.Questa la tracklist di Madre dell’Amore: Ave Maria, Signore sono qui, Madre dell’Amore, Amore sia, Madre è, San Pio, Signore pietà, Piccola Maria.(notizia segnalata da