Una puntata dedicata alla Madonna e ai santuari - Sulla via di Damasco Rai 2

ROMA - Nella tradizione cristiana il mese di maggio è il mese dedicato alla Madonna. Le parrocchie, le famiglie, i gruppi, le comunità religiose si organizzano per vivere al meglio questo mese con momenti di preghiera, la recita del Santo Rosario, processioni mariane.

Anche la trasmissione Sulla Via di Damasco, questo sabato 12 Maggio, alle ore 7,45, su Rai Due, vuole dedicare una puntata proprio a Maria, la Madre di Dio, la donna più menzionata nei Vangeli. Il programma firmato Mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti si sofferma sulla figura di Maria attraverso l’esperienza dei Santuari, luoghi privilegiati dove si intrecciano memoria, devozione e profezia, e dove la Vergine è onorata con titoli più diversi. Ospite in studio, Saverio Gaeta, vaticanista, tra i massimi esperti e studiosi del culto mariano e del fenomeno delle apparizioni. L’itinerario attraverso i luoghi della devozione mariana, comincia da un’immagine iconografica, quella della Madonna che scioglie i nodi, nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie (Roma), con le testimonianze di fedeli che hanno sperimentato concretamente lo “sciogliersi” di quei nodi che provocavano dolore e sofferenze. Subito dopo, tappa al Santuario di Fatima, luogo di fede e di forte esperienza di Dio. Sarà Padre Carlos Cabecinhas, Rettore, a spiegare l’attualità del messaggio di pace consegnato dalla Vergine ai tre pastorelli, nonostante il secolarismo e l’indifferenza che caratterizzano la nostra epoca. L’altra meraviglia è la Madonna dell’Archetto nel Santuario più piccolo di Roma, e forse del mondo: un’icona collocata su un piccolo arco posto tra le alte pareti dei due palazzi, la cui venerazione iniziò con il prodigio miracoloso del movimento degli occhi (1696). In chiusura, le immagini e le suggestioni della Chiesa di S. Maria in Via, una piccola Lourdes incastonata tra i Palazzi del potere, Quirinale e Chigi. Dal giorno del miracolo del pozzo, risalente a circa 800 anni fa, ogni 26 settembre si ripete la processione della Madonna tra le vie del centro di Roma. Allora, un appuntamento da non perdere. Tutti sintonizzati su Rai 2 alle 7,45.

A Maria Mamma nostra cara affidiamo la nostra vita, i nostri cuori, le nostre speranza. Noi siamo come quelle barche in mezzo al mare in preda delle onde e tu la nostra ancora di salvezza, il nostro porto sicuro.

Don Francesco Cristofaro