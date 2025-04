Una Ragazza per il Cinema e un Bambino per lo Spettacolo

Domenica 30 marzo 2025, presso il Ristorante Salsedine di Fiumicino (RM), hanno preso il via le selezioni regionali per il Lazio del Concorso Nazionale “Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo” (6ª edizione) e, in contemporanea, per Lazio e Molise del Concorso “Una Ragazza per il Cinema” (37ª edizione).

L’iniziativa, promossa da MTM EVENTS del patron Massimo Meschino, affiancato dal vicepresidente Thierry Mandarello e dal team di professionisti (fotografi, regista e collaboratori), ha visto la partecipazione di 29 concorrenti suddivisi in varie categorie, da bambini fino ad adulti over 60, inclusi curvy e persone con disabilità. L’evento, patrocinato da **A.N.I.L.D.D.** (Associazione Nazionale Invalidi del Lavoro e Disabilità Diffusa), pone l’accento su inclusione sociale, talento e valorizzazione della persona, andando oltre i canoni estetici tradizionali.

Dott.ssa Melinda Miceli Editorialista