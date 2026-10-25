Una Scuola da Brividi per Halloween al Teatro della Quattordicesima

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Una scuola da brividi! Vi siete mai chiesti come si diventa eroi? In un mondo lontano esiste una scuola speciale che prepara i bambini a diventare i protagonisti delle fiabe, sia buoni che cattivi. Ogni studente segue un destino già scritto: c’è chi viene addestrato a salvare regni e chi, invece, a metterli in pericolo.

Ma un giorno qualcosa cambia per sempre: uno scienziato misterioso ruba tutta la magia del mondo. Incantesimi e creature iniziano a svanire, e persino le antiche regole delle fiabe si spezzano. Senza magia, anche la distinzione tra buoni e cattivi perde senso, e il caos si diffonde nella scuola.

I protagonisti, costretti a collaborare nonostante le differenze, scoprono che le storie in cui sono cresciuti potrebbero non essere così rigide come sembravano. Durante il loro viaggio per recuperare la magia, iniziano a mettere in discussione ciò che hanno sempre creduto vero.

Alla fine capiscono che la separazione tra eroi e antagonisti non è altro che un’illusione: non esistono buoni e cattivi assoluti, ma solo personaggi che, insieme, danno vita alla stessa grande storia.

31 Ottobre 2026

ore 16:00

POSTO UNICO: 16 euro

TICKETS https://biglietteria.teatrodellaquattordicesima.it/

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