Una serata all\'insegna del rock con i 22 Night

CATANZARO, 11 NOVEMBRE 2017 - Una serata all’insegna della musica, del divertimento e soprattutto del sano rock’n roll. Quale cornice migliore se non quella del Museo del Rock di Catanzaro, unico in Italia per il suo genere, per ospitare il concerto live della band catanzarese “22 Night”?

I ragazzi, già presenti da un anno nel panorama locale con diverse serate di importante caratura, come le esibizioni nelle scuole, al Piccolo del Teatro Politeama di Catanzaro, al Comune di Catanzaro e al Borgia Film Festival, sono approdati infine, ieri sera, nel tempio della musica, dove dagli anni ’50 ad oggi viene ripercorsa in maniera originale e affascinante la storia della musica italiana e internazionale.

La band, composta da Massi Lepera (voce e chitarra acustica), Francesco Faiella (chitarra elettrica), Marco Pizzi (tastiera) e Michelangelo Rupolo (batteria), ha intrattenuto per circa due ore i presenti con un vasto repertorio, creato dalla fantasiosa e originale commistione di rock’n roll, leggero, rock e pop, rivisitando in maniera personale alcune delle più grandi cover di tutti i tempi (Guns’n Roses, Deep Purple, Beatles, Pink Floyd, U2, Bob Dylan, Ben E. King, Chuck Berry, Ligabue …) e aggiungendo alla scaletta pezzi tratti dal primo album del cantante Lepera, “Nessuno è perfetto”.

La band, nata nel 2017 e dunque attiva come tale da poco sul territorio, ha tuttavia già segnato alcune importanti tappe, derivate dalla grande sintonia dei componenti e dalla loro precedente esperienza da solisti, tasselli fondamentali per la buona riuscita degli eventi. Sana passione, dunque, entusiasmo e voglia di divertirsi hanno fatto in modo che un hobby sia potuto diventare qualcosa di più serio, intrattenendo al contempo chi ascolta la loro musica.