Unesco, le Mura Veneziane sono patrimonio dell\'umanità

BERGAMO, 8 LUGLIO 2017 - Con la decisione presa ieri durante la 41° sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, a Cracovia, le Mura Veneziane sono diventate Patrimonio Mondiale dell'Umanità. La richiesta di inserimento come sito seriale transnazionale era stata presentata da Italia, Croazia e Montenegro.

Salgono così a 53 i siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, 11 solo in Lombardia. Il sito delle Mura Veneziane raccoglie un insieme straordinario dei più rappresentativi sistemi difensivi alla moderna, realizzati dalla Repubblica di Venezia e progettati dopo la scoperta della polvere da sparo e dislocati lungo lo Stato di Terra e lo Stato di Mare.

L'opera di difesa è stata realizzata tra il XV e XVII secolo e si articola in sei componenti fortificate situate in Italia, Croazia e Montenegro, che formano un sistema esteso per oltre mille chilometri tra la Regione Lombardia in Italia, e la costa orientale adriatica. Entrano a far parte del sito Unesco le opere di difesa presenti a Bergamo, Palmanova, Peschiera del Garda per l'Italia, Zara e Sebenico per la Croazia, Cattaro per il Montenegro.

Nella stessa sessione del Comitato, sono state inserite nell'elenco anche un insieme di dieci antiche faggete italiane (Foresta Umbra, Falascone e Sasso Fratino), per una superficie complessiva di 2.127 ettari nel contesto del sito ambientale transazionale delle Foreste primordiali dei faggi dei Carpazi e di altre regioni d'Europa.

Daniele Basili

immagine da wikimedia.org