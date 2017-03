Ungheria, schiaffo ai migranti: Detenzione per tutti, anche i richiedenti asilo

ROMA, 7 MARZO - Ennesimo segno di insofferenza da parte dell'Ungheria sulla questione immigrazione: sarà la detenzione automatica la pena per tutti i migranti attualmente presenti in Ungheria.

Saranno infatti rilegati in villaggi recintati composti da tanti lunghi, grandi container abitativi a schiera. Lo ha deciso il Parlamento nazionale,dopo una proposta del premier nazionalconservatore Viktor Orbàn che commenta: "I migranti ci assediano, hanno cinto d'assedio la nostra patria, e l'interruzione o forte calo degli arrivi è temporaneo, temiamo presto nuovi grande ondate".

La nuova legge, votata da 138 deputati contro 6 no e 22 astensioni, restaura le norme che erano in vigore nel paese magiaro fino al 2013, e va totalmete contro le direttive dell'UE che già si era pronunciata bloccando i precendenti provvedimenti presi dal governo ungherese, già incappato nel mirino della Corte europea dei diritti umani e dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).

I migranti saranno sistematicamente portati tutti in questi centri di raccolta/concentramento denominati ufficialmente 'zone di transito' e là dovranno restare, senza permessi né libere uscite, finché la loro domanda di asilo o immigrazione verrà esaminata e riceverà una risposta negativa o positiva.

Maria Minichino

(fonte immagine ilpost.com)