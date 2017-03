Unhcr, nuovo naufragio vicino le coste libiche: 146 vittime

LAMPEDUSA, 29 MARZO – L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Unhcr, ha comunicato la drammatica notizia di un nuovo naufragio avvenuto non lontano dalle coste della Libia. L’evento ha causato la morte di 146 persone.

L’unico superstite, un ragazzo di circa sedici anni, ha raccontato ai soccorritori il numero preciso delle persone presenti a bordo durante la traversata e la causa che ha portato al naufragio. Secondo quanto raccontato, dopo poche ore dall’inizio del viaggio, pare che la nave abbia iniziato ad imbarcare acqua fino al drammatico esito. Il ragazzo è riuscito ad aggrapparsi ad una tanica di benzina, evitando così di annegare, fino a quando è stato finalmente tratto in salvo da una nave da soccorso spagnola, in funzione delle attività caratterizzanti l’Operazione Sophia.

Nel 2015 Consiglio Europeo in risposta alla crisi che continua a caratterizzare il Mediterraneo, ha deciso di adottare misure sistematiche per individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni adoperate dai contrabbandieri o dai trafficanti di esseri umani nel pieno rispetto del diritto internazionale. Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, un mese dopo, ha dato vita ufficialmente all’impresa. L’operazione è stata denominata “EUNAVFOR MED operazione Sophia”, dal nome dato alla bambina nata a bordo di una delle imbarcazioni portata in salvo nell’agosto del 2015.

Attualmente partecipano 25 nazioni europee all’iniziativa. Intanto, oggi una barca, con a bordo 399 persone, è stata soccorsa dalla Guardia costiera italiana.

immagine da: tg24.sky.it

Caterina Apicella