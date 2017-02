Unicef denuncia: abusi su bambini migranti in Libia

LIBIA, 28 FEBBRAIO. Con il rapporto "Un viaggio mortale per i bambini", l'Unicef ha evidenziato una situazione allarmante per la sicurezza dei minori non accompagnati che dall'Africa si spostano in Europa: dei 26mila minori che nel 2016 hanno attraversato il Mediterraneo, molti hanno subito abusi da parte dei trafficanti.

Nei centri di detenzione libici gestiti dal Dipartimento di governo per la lotta alla Migrazione illegale, i bambini sono sottoposti a violenza e costretti a vivere in condizioni estremamente precarie: assenza di beni di prima necessità come cibo e abiti e scarsità di spazio (gruppi di 20 persone in celle da 2 metri quadri). La situazione risulterebbe ancor più drammatica in quei centri, 10 sui 34 totali, gestiti dalle milizie e ai quali l'Unicef non ha accesso: stando ai di report di altre agenzie o missioni delle Nazioni Unite, tali sistemazioni sembrerebbero essere dei veri e propri campi di lavoro forzato.

Il rapporto Unicef riporta inoltre diverse storie di chi ha sperimentato violenze e privazioni sulla propria pelle e mira, come ha dichiarato a Bruxelles la coordinatrice speciale per la crisi dei migranti e profughi in Europa Afshan Khan, all'attuazione di "misure stringenti per proteggere i bambini migranti e un sistema di passaggi sicuri".

Marta Pietrosanti

foto: ansa.it