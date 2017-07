Unicredit, attacco hacker ai dati di 400mila clienti

MILANO, 26 LUGLIO - UniCredit ha comunicato di essere stata il bersaglio di un attacco informatico. Tale accesso - precisa l’istituto - è avvenuto attraverso un partner commerciale esterno italiano. Una prima violazione sembra essere avvenuta nei mesi di settembre e ottobre 2016, mentre è stata appena individuata una seconda intrusione avvenuta nei mesi di giugno e luglio 2017.

Gli hacker, a quanto pare, hanno avuto accesso ai dati di circa 400.000 clienti italiani ma si tratterebbe di prestiti personali. Non sarebbero quindi stati acquisiti dati per l'accesso ai conti o che permettano transazioni non autorizzate, mentre, secondo UniCredit, gli hacker potrebbero aver sottratto alcuni dati anagrafici e i codici Iban.

In mattinata verrà presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Milano, mentre è stato messo a disposizione un numero verde (800 323285) per i clienti che desiderino ulteriori informazioni. La banca, fa sapere, contatterà i clienti interessati mediante canali di comunicazione specifici. Per ragioni di sicurezza non verranno utilizzate la posta elettronica o le telefonate dirette.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine panorama.it)