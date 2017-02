Unicredit: Uilca, accordo sindacato-azienda contributo a rilancio

MILANO, 4 FEBBRAIO - Firmato tra le organizzazione sindacali ed il gruppo UniCredit un accordo sulle ricadute del piano industriale 2019. Lo annuncia la Uilca.

"Si tratta di un documento equilibrato e di alto valore sociale - ha dichiarato Mariangela Verga, segretaria nazionale Uilca - definito con grande senso di responsabilita' e nella consapevolezza della necessita' di un rilancio del Gruppo.L'intesa ha saputo, pur in presenza di un contesto sfavorevole, individuare soluzioni sostenibili per i lavoratori in uscita attraverso l'utilizzo del fondo di solidarieta' di settore, coniugandole con la valorizzazione economica e professionale del personale in servizio e lo sviluppo dell'occupazione, con particolare attenzione alle aree svantaggiate.""Riteniamo di aver portato un grande contributo al rilancio del gruppo alla vigilia del maxi aumento di capitale previsto per lunedi' - ha concluso Mariangela Verga - ora ci aspettiamo che il management faccia la propria parte cosi' come hanno fatto le OOSS ed i lavoratori. E'' un risultato che premia la capacita' della Uilca di definire accordi che creano valore, occupazione e migliori condizioni di lavoro."