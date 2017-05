Unisa, studente precipita dal terzo piano della biblioteca e muore

FISCIANO, 22 MAGGIO – Il 19enne di Campagna, Luigi Cavalieri, studente di Ingegneria Informatica, è morto in seguito a una caduta dal terzo piano della Biblioteca Scientifica dell’Università degli Studi di Salerno, nel campus di Fisciano.

Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe precipitato dalle scale, al terzo piano della biblioteca, finendo nell’androne della struttura e, provocando un forte boato, avrebbe spaventato gli studenti che affollavano la biblioteca.Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori della Croce Rossa, che hanno provato a rianimare il ragazzo, senza risultato.Per ora non si esclude nessuna ipotesi, gli inquirenti stanno provando a ricostruire la dinamica dell’accaduto, ascoltando alcuni testimoni che hanno affermato che il ragazzo non avrebbe urlato durante la caduta.Il senatore accademico Unisa e rappresentante degli studenti, Giovani Gaeta, ha dichiarato: “E’ una scossa forte alla sensibilità degli studenti che hanno dimostrato grande attenzione, rispetto al dolore che posso vivere i cari e i familiari del giovane ragazzo. Da rappresentante degli studenti mi sento solo di dire che siamo vicini alla famiglia; le parole adesso non sono di conforto, io so però che i ragazzi riserveranno un pensiero e una preghiera per la famiglia, per dargli la forza per ripartire, il mio, più che un messaggio di cordoglio, è una preghiera affinchè questo giovane possa trovare pace”.Fonte immagine: teleclubitalia.it