Universiadi Taipei – Paltrinieri cala il tris: oro anche nella 10 km fondo

TAIPEI, 27 AGOSTO – L’inarrestabile Gregorio Paltrinieri coglie il primo trionfo della sua carriera in una prestigiosa gara di fondo, ma la sua già notevole vittoria arriva dopo la doppia medaglia d’oro conquistata dal campione olimpico negli 800 e 1500 stile libero nel corso di queste Universiadi a Taipei.

Anche nelle acque libere del bacino artificiale appositamente approntato per la gara, l’Azzurro ha tagliato per primo il traguardo con il tempo di 1h 54’ 52”, precedendo il Tedesco Detlef Soeren Meissner ed il Polacco Pawel Pielowski. Paltrinieri ha cercato sin dalla partenza di attaccare gli avversari e rimanere vicino ai leader per evitare i calci e gli spintoni che tipicamente i nuotatori subiscono quando si ritrovano nel gruppone degli inseguitori nelle gare di fondo. Nell’ultimo dei cinque giri previsti, il Brasiliano Allan Do Carmo ha provato a scattare per un allungo all’ultima boa sfruttando la sua esperienza che gli aveva consentito di risparmiare energie nei giri precedenti, ma Paltrinieri è riuscito a stargli dietro, tenergli testa e poi addirittura superarlo, tagliando il traguardo con circa 10 metri di vantaggio.

Il poliziotto italiano ha dimostrato di avere talento da vendere in qualsiasi disciplina del nuoto, nonostante l’inesperienza in gare di questo tipo, avendo partecipato sinora ad una sola 10 km fondo in Coppa Len a Eilat in Israele, al termine della quale era arrivato al quarto posto. Il Carpigiano in effetti ha sempre preferito concentrarsi sul nuoto in corsia, nel quale è divenuto una stella dello sport italiano, ma ha deciso di cimentarsi anche nel fondo delle Universiadi per testare le proprie capacità di recupero e di resistenza in acque libere in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, il cui calendario prevede appunto una sequenza simile a quella di Taipei (800sl e 1500sl in piscina, poi 10km fondo dopo tre giorni).

La gara di oggi è stata comunque molto sofferta a causa del caldo intenso che ha costretto gli organizzatori ad anticipare la partenza alle 6 del mattino, dato che per regolamento la temperatura dell’acqua non può superare i 31 gradi. In ogni caso le condizioni erano al limite (al momento della partenza, il termometro segnava 30,5°) ed in effetti le Federazioni di USA, Canada e Australia hanno deciso di ritirare i loro atleti ed impedire loro di gareggiare per protestare contro le decisioni dell’organizzazione.

Nel frattempo, il medagliere azzurro si arricchisce anche con l’argento conquistato dalla Pistoiese Giulia Gabbrielleschi, che è salita sul secondo gradino del podio al termine del medesimo tipo di gara nelle acque bollenti di Taipei, con 5” di svantaggio rispetto alla Magiara Anna Olasz.

Francesco Gagliardi

Fonte immagine: federnuoto.it