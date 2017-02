Università Calabria: Mattarella lunedi\' ad Arcavacata

COSENZA, 3 FEBBRAIO - "Il presidente verra' non da solo, ma con il ministro dell'Interno e quello della Pubblica Istruzione, e poi ci saranno il sottosegretario Gentile e l'on. Bindi". Lo ha detto il rettore dell'Universita' della Calabria, Gino Mirocle Crisci, nel corso della conferenza stampa, tenutasi stamattina per presentare la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prevista per lunedi' prossimo.

"Proietteremo un video, perche' le previsioni del tempo non sono buone e crediamo che il presidente non potra' visitare tutta l'Unical - ha detto ancora il rettore - e poi daremo anche spazio agli interventi di due studenti, di cui uno straniero. Alla fine ci sara' una lectio magistralis tenuta dal professor Nicola Leone su un tema affascinante: l'intelligenza artificiale, - ha detto ancora Crisci - che crediamo sia un argomento di estrema attualita' e, anzi, del futuro".La manifestazione, che inaugura ufficialmente il 45mo accademico dell'ateneo ed iniziera' alle ore 11,00, sara' trasmessa in streaming e sara' proiettata su un maxi schermo anche nell'aula Caldora, a poca distanza dall'aula magna che invece ospitera' la manifestazione ufficiale. "Avremo un annullo filatelico e abbiamo avuto richieste di partecipazione da tutta la Calabria - ha detto ancora il rettore - e speriamo di poter davvero ospitare tutti nel migliore dei modi".