Università, la classifica delle migliori al mondo: italiane presenti

ROMA, 8 MARZO - Pubblicata la lista delle eccellenze universitarie nell'ultimo QS World University Rankings by Subject, che analizza l’insegnamento di 46 materie accademiche nelle università di 60 paesi. Gli atenei italiani continuano ad essere presenti ed a difendere la loro posizione: nelle top 50 l’Università di Bologna è presente in 21 discipline, La Sapienza di Roma in 13, mentre il Politecnico di Milano è fra i migliori in ben 10 materie.

A valutare i migliori atenei al mondo è stata la Quacquarelli Symonds, che ha pubblicato gli esiti sul sito TopUniversities.com. Ben Sowter, Capo del Dipartimento Ricerca di QS commenta: "Il sistema universitario italiano resta forte in un’ampia varietà di discipline, restando presenti nella Top-50 in 15 discipline, raggiungendo ottimi risultati in materie molto differenti come finanza e archeologia, fisica e arti dello Spettacolo”.

Pubblicato anche il QS World University Rankings by Faculty che valuta la performance in cinque macro aree di studio: Arte e Materie Umanistiche, Ingegneria e Tecnologia, Biologia e Medicina, Scienze Naturali, e Scienze Sociali e del Management. In quest’ultima categoria il miglior piazzamento italiano si ha con l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, che è salita di cinque posti, posizionandosi 17esima.

La migliore delle migliori è l’Università di Cambridge, in Gran Bretagna: 36 presenze nelle 46 discipline considerate, e le altre britanniche, da Oxford alla London School of Economics, vantano un numero elevato di presenze tra le migliore dieci in ogni classifica. Anche gli atenei USA dominano molte delle classifiche: tra le università che compaiono più volte ci sono Berkeley, Stanford, il Mit, la Ucla-University of California, Yale e Princeton.

Maria Minichino

( fonte immagine staffordhouse.com )