Università, novità per gli studenti: sarà gratis per redditi bassi ed in corso

ROMA, 24 AGOSTO - La legge di Bilancio porterà notizie positive per gli studenti universitari con redditi bassi e che sono in corso. La novità introdotta è infatti di rilievo: iscrizione gratuita per chi ha un reddito Isee inferiore ai 13mila euro. Le famiglie interessate risparmieranno annualmente in media trai 300 e i 500 euro.

Il pagamento sarà dunque limitato alla tassa per il diritto allo studio (140 euro) e al relativo bollo, esonerando la fascia indicata dalle spese di iscrizione. Per le matricole dunque studiare potrebbe costare meno, anche nel corso degli anni successivi se in regola con gli esami. Saranno inoltre previsti tagli anche per chi ha redditi entro il tetto dei 30mila euro. Le novità indicate derivano dalla legge di Bilancio, che impone le nuove regole a tutti gli atenei pubblici.

Il numero delle persone interessate dalle nuove disposizioni ammonta a circa 600mila famiglie, con la possibilità anche di fruire di eventuali agevolazioni decise dagli atenei di riferimento. L’esonero delle tasse vale dunque per le matricole, mentre per gli anni successivi conterà anche il merito ed il rendimento universitario. Potranno dunque risparmiare gli studenti in corso ed i fuoricorso al primo anno che abbiano maturato uno specifico numero di crediti tale da renderlo studente sostanzialmente in regola. Ad esempio, l’iscrizione gratuita al secondo anno prevede l’ottenimento di almeno 10 crediti formativi entro il 10 agosto.

Novità anche per i dottorandi non in possesso di una borsa di studio: le disposizioni prevedono infatti l’esonero dal pagamento delle tasse, cui si aggiunge come si diceva un abbassamento delle tasse per chi si iscrive all’università con reddito tra i 13000 e i 30000 euro annui.

foto da:farodiroma.it

Cosimo Cataleta